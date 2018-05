Latitante napoletano preso a Milano: in casa il kit per falsificare documenti

Sabato 12 Maggio 2018, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 11:44

Fabrizio Iannelli, un 42enne di Castello di Cisterna già noto alle forze dell'ordine, era latitante dal giugno 2016 dopo che fu arrestato dai carabinieri di Brusciano perché sorpreso, in un locale di cui aveva la disponibilità a Mariglianella, in possesso di 950 grammi di hashish, 8 di marijuana, 9 carte di identità in bianco, numerose carte di credito e ricaricabili e 4000 euro in contante.Arrestato, fu tradotto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo ma nella notte fuggì. È stato rintracciato dopo due anni in un appartamento di Milano dai carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Castello di Cisterna con il supporto dei colleghi del nucleo investigativo di Milano.In casa i militari hanno scoperto come avesse tutto il necessario per la falsificazione di documenti e carte. Nel corso della perquisizione domiciliare, in effetti, sono stati rinvenuti e sequestrati sette documenti falsi (due carte di identità, due passaporti e due patenti di guida tutti di nazionalità ungherese) e una carta d’identità italiana con la sua foto ma generalità fittizie, documenti verosimilmente per uso personale.Sequestrati anche otto smartphone, quattro tablet, 12 schede sim, 28 carte di credito/prepagate, tutti di dubbia provenienza, numerosi hard disk, chiavette usb e server, infine un pc connesso a stampante e scanner “dedicato” alla falsificazione di carte.Al vaglio dei militari anche documentazione bancaria relativa a conti correnti italiani ed esteri.L’uomo è stato tratto in arresto e risponderà anche di possesso di documenti di identificazione falsi, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.