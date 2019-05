Latitante da sette mesi fermato al volante nel Napoletano: in cella

Lunedì 13 Maggio 2019, 10:47

Un latitante, gravato da molteplici precedenti per reati contro il patrimonio, irreperibile da sette mesi. Ad arrestarlo sono state le fiamme gialle del Gruppo di Frattamaggiore, nel corso di un controllo a un'automobile, il cui conducente, sin da subito, ha manifestato segni di nervosismo tali da far insospettire i militari operanti. I controlli di rito hanno consentito di appurare che lo stesso aveva mostrato ai finanzieri documenti di identità falsi per dissimulare la propria identità e lo stato di latitanza decretato a suo carico dalla Corte di Appello di Napoli.Il fermato, infatti, è gravato da un provvedimento di detenzione domiciliare a seguito di arresto in flagranza di reato per furto aggravato commesso in un appartamento, misura che, nello scorso mese di ottobre, era stata aggravata con la detenzione in carcere dal momento che l'uomo non si è fatto trovare nella propria abitazione.Il latitante è stato portato nel carcere di Poggioreale e denunciato per i reati di «falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri» e di «possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi». Nel corso di controlli precedenti, infatti, era stato trovato in possesso di oggetti con contrassegni falsi delle forze dell'ordine (pettorine, copricapo, verbali di perquisizione, nonché lampeggianti, ricetrasmittenti e una pistola Beretta a salve).