Sabato 24 Novembre 2018, 12:06

1029 sagome bianche per ricordare le vittime sul lavoro. La suggestiva istallazione è stata posizionata improvvisamente al centro di Piazza Plebiscito a Napoli destando inevitabilmente la curiosità dei passanti. L’iniziativa è parte del tour dell’UGL “Lavorare per Vivere” che, nel ricordare le 1029 vittime sul lavoro del 2017, mira a sensibilizzare istituzioni e cittadini affinché sia rispettato e garantito il diritto alla sicurezza sul lavoro.Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, sottolinea l’aumento vertiginoso delle cosiddette morti bianche: “Nei primi 9 mesi del 2018 le morti sul lavoro ammontano a 834, l’8,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Solo in Campania si sono registrati 55 decessi, di cui 16 nella provincia di Napoli. Sono numeri imbarazzanti che devono far riflettere sulla necessità di un maggiore impegno istituzionale con il fine di contribuire ad una implementazione dei controlli sui luoghi di lavoro”.