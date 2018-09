Contestazione dei lavoratori del Ctp, il consorzio trasporti pubblici delle province di Napoli e Caserta, da mesi senza stipendio, al termine della deposizione di corone d'alloro in memoria dei martiri napoletani per la libertà e la democrazia. Un'iniziativa in occasione della ricorrenza delle Quattro giornate di Napoli, che commemorano l'insurrezione del popolo napoletano tra il 27 ed il 30 settembre 1943 contro l'oppressione nazista. I lavoratori hanno esposto uno striscione ed urlato slogan.

Venerdì 28 Settembre 2018, 12:07

