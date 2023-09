La sequenza delle tragiche notizie sulle morti dei lavoratori l'ha lasciato attonito: Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil per Napoli e la Campania ha continuato a tormentarsi, ieri, e ad aggiungere parole di dolore ad ogni avviso di una nuova tragedia: «È inaccettabile. Una giornata nera per tutti i lavoratori della nostra regione, 24 ore delle quali dobbiamo conservare tutto il dolore e dalle quali siamo obbligati a uscire con la consapevolezza che la totale sicurezza sul lavoro è il primo grande obiettivo sul quale bisogna puntare».

APPROFONDIMENTI Napoli, il figlio del dipendente Asia travolto e ucciso da un camion: «Mio padre vittima del lavoro, per noi operai nessuna tutela» Incidente sul lavoro a Napoli, operaio Asia morto investito dal camion Chieti, la fabbrica maledetta: tre morti come nel 2020. La mamma di una delle vittime: «Il dolore non va più via»

Parole importanti. Difficili, però, da trasformare in realtà.

«E invece no, non è così. Strumenti per garantire la sicurezza sul lavoro ce ne sono. Altri possono essere attivati in maniera rapida».

A quali nuovi strumenti pensa?

«Prima di tutto ritengo che vada riconosciuto l'omicidio sul lavoro, poi è importante che vada istituita una procura speciale, come per i reati di mafia, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I morti sul lavoro, in Italia, sono molti più di quelli generati dalle mafie, bisogna agire. In fretta».

La mancanza di sicurezza sul lavoro gestita come la mafia, forse è esagerato.

«O forse serve ad avere una gestione più corretta sul tema della sicurezza da parte dei datori di lavoro. Se uno rischia la galera anche per la più banale carenza di sicurezza, magari inizia a riflettere e si decide a garantirla».

Gli obiettivi dei quali parla sono lodevoli, ma l'applicazione non può essere immediata. Cosa si può fare, fin da subito, per contrastare il fenomeno?

«Non bastano le misure attuali, non sono sufficienti gli ispettori, bisogna spostare la questione sul tema della cultura sul fronte della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, lo possiamo fare insieme, sindacati e associazioni datoriali».

Giusto, anche perché certe volte sono anche i lavoratori a non adottare le misure necessarie.

«Anche questo è vero. Io stesso ho sentito lamentele "il caschetto è insostenibile con il caldo" oppure "gli abiti da lavoro sono fastidiosi". A questi lavoratori dico sempre che è meglio soffrire un po' il caldo o la scomodità ma avere la certezza di tornare a casa dalle famiglie».

Come si diffonde la "cultura della sicurezza"?

«Parlando, facendo diffondere un messaggio semplice: adottare certe misure di tutela consente di salvare una vita. E, lo ribadisco, deve essere un percorso che coinvolge allo stesso tempo datori di lavoro e lavoratori. In un mondo ideale, un datore di lavoro multa un lavoratore che non rispetta le regole sulla sicurezza; in quello stesso mondo ideale un lavoratore che vede negata la sicurezza si ferma e non prosegue finché le regole non sono rispettate».

Ecco, lei parla di un mondo ideale. Quello reale è totalmente diverso.

«Ma le cose possono cambiare. Non è accettabile piangere un padre, una madre, un fratello morti perché sono andati a lavorare. L'intero Paese dovrebbe chiedere il rispetto delle regole, dovrebbe anelare a quel "mondo ideale" che adesso ci sembra lontano».

C'è, però, un altro tema che le è caro.

«Io sono dell'idea che l'età, in determinate mansioni, è determinante. E qui entriamo in un altro capitolo: pensare di mandare su un'impalcatura un ultrasessantenne è sbagliato, bisogna trovare per lui altre mansioni; far lavorare in piena notte un 66enne come il povero Giuseppe Cristiano morto ieri, è ingiusto. Possibile che non esistesse in Asìa una mansione meno stressante per un uomo che si avviava alla pensione? Ecco, forse il vero tema è questo: le pensioni, per alcune tipologie di lavoro, vanno riviste».