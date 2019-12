La banca non sblocca i fondi, 39 lavoratori restano senza stipendio a Natale

Natale amaro per 39 dipendenti di una ditta e per i suoi fornitori che rimarranno senza stipendio e pagamenti causa del rifiuto di un noto istituto di credito di sbloccare i conti correnti e restituire le somme congelate al correntista malgrado l'Agenzia delle Entrate, regolarizzata la rateizzazione con il contribuente, abbia invitato per iscritto la banca a non proseguire nel pignoramento esattoriale. A rendere nota la vicenda è l'avvocato Angelo Pisani.



«Siamo pronti a presentare una denuncia per la grave violazione dei diritti del contribuente - spiega Pisani - ostaggio della burocrazia e dell'illegittima condotta della banca. Addebiteremo all' istituto di credito qualsiasi danno o pregiudizio ai dipendenti, lasciati in bianco nei giorni di Natale».



I dipendenti, informa l'avvocato, sono napoletani e minacciano ogni azione per aver i propri stipendi, che la banca non fa erogare. «Ora minacciano di trascorrere le prossime feste proprio davanti la sede della banca, che è ha sede a Mestre», fa sapere ancora l'avvocato il quale aggiunge «è il dramma che vivono tutti quelli che subiscono un pignoramento del fisco sui conti e poi pur pagando le tasse rimangono bloccati e spesso esclusi dai circuiti finanziari legali, cadendo così anche nelle tenaglie degli usurai». Inoltre, sottolinea l'avvocato Pisani, «l'impossibilità di poter comprare i regali ai figli e i prodotti di natalizia, vìola la dignità e psiche di qualsiasi genitore». © RIPRODUZIONE RISERVATA