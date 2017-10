Lavorazione di rifiuti pericolosi in una ditta di metalli: denunciata titolare

Sabato 21 Ottobre 2017, 13:22 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 13:22

Attività abusiva di recupero e lavorazione di rifiuti pericolosi scoperta in una ditta: denunciata la titolare. Nel corso di controlli sulla gestione di rifiuti pericolosi e non i carabinieri forestali della stazione di Napoli hanno effettuato un’ispezione nei locali di una ditta individuale dedita al commercio di metalli e alluminio a Volla, in via Tamburiello.Nello stabile sono stati subito individuati numerosi cassoni senza i codici identificativi del tipo di contenuto. In altri messi più in disparte e meno a vista, c’erano invece, miscelati, rifiuti speciali pericolosi e senza la minima indicazione che consentisse di risalire alla provenienza (ammortizzatori non bonificati, parti meccaniche intrise di olio lubrificante, schede elettroniche, cavi di rame bruciati - verosimilmente per eliminare le guaine di gomma a rivestimento - rottami di acciaio e piombo).La titolare della ditta, una 49enne del luogo, è stata denunciata per smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non e per miscelazione degli stessi.