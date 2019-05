«Lavori al Collana, nube di veleni»: evacuato il liceo Pansini a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 11 Maggio 2019, 08:49

Evacuato il liceo «Pansini» in piazza Quattro Giornate. La decisione drastica, ma necessaria, è stata presa dal dirigente scolastico Salvatore Pace che in seguito a un odore chimico che ha invaso la sede centrale del liceo classico vomerese adiacente allo stadio Collana, ha preferito allontanare subito gli studenti per evitare che quelli più sensibili potessero avere problemi. La causa dei fumi pungenti e persistenti potrebbe essere dovuta alle resine che si stanno usando per la pista di atletica, ma anche per altre opere di ristrutturazione che vedono coinvolto lo stadio Collana e il prato, tra cui l'uso di fertilizzanti o antiparassitari.