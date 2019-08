Napoli, lavori alle condutture idriche tra Fuorigrotta e Bagnoli: squadre a lavoro di notte

Venerdì 9 Agosto 2019, 10:23

C’è voluta tutta la sera per riparare la conduttura che ha lasciato a secco i quartieri di Fuorigrotta e di Bagnoli dal primo pomeriggio di ieri. Un danno - causato da trivellazioni private per lavori in via Vecchia Agnano - che ha tenuto impegnate le squadre dell’Abc sino a notte inoltrata. La fornitura d’acqua infatti, è stata ripristinata - seppure parzialmente - ben oltre la mezzanotte. Ma non basta. La buca scavata sull’asfalto ha reso necessaria la chiusa della strada tra via Terracina e via Barbagallo. Interruzione che ha isolato la zona sino al completamento dei lavori a notte inoltrata.