Lavori alle fogne, resta ancora chiusa via Marano-Pianura: traffico in tilt nella periferia di Napoli

Sono ripartiti stamani i lavori per la realizzazione della condotta fognaria in via Marano Pianura, nel tratto che va da via Rocchetti a via Soffritto. Si circola a passo d'uomo in tutta la zona che da Marano conduce ai Camaldoli.

"Si cercherà - spiegano dal comando della municipale di Marano - per quanto possibile di limitare gli inevitabili disagi per la circolazione ma si sta lavorando per realizzare un'opera necessaria ed attesa da molto tempo. L'unica alternativa possibile resta via Soffritto dove è stato istituito un senso unico alternato regolato da semafori. La ditta - fanno sapere dal Comune di Marano - ha tutto l'interesse a ridurre al minimo il tempo necessario e a liberare la strada ma è necessaria la collaborazione dei cittadini e la comprensione che i lavori sono a vantaggio dei residenti della zona".





