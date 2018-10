Per lavori di manutenzione nella notte tra il 12 e il 13 ottobre Roma, 12 ottobre 2018 - Autostrade Meridionali comunica che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, dalle ore 22:00 di venerdì 12 alle ore 06:00 di sabato 13 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra San Giovanni e Napoli Centro Via Marina, verso Napoli, per lavori di manutenzione. In alternativa si dovrà uscire allo svincolo autostradale di San Giovanni e percorrere la viabilità ordinaria. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su La7 e La7D, sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

Venerdì 12 Ottobre 2018, 16:04

