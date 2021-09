Lavori di manutenzione stradale nella provincia di Napoli, contratti per 10 milioni

Città Metropolitana di Napoli, firmati contatti di avvio lavori di due accordi quadro per la manutenzione delle strade che interessano i comuni di Caivano, Acerra, Nola, Marigliano, Castello di cisterna, Somma vesuviana e Pomigliano d’Arco, Caivano, Arzano, Casoria, Frattamaggiore, Cercola.

Alle ditte vincitrici delle gare sono affidati i lavori della rete stradale con contratti che prevedono interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle reti viarie. Il primo per un importo di 4.998.000 euro che interessa circa 73,50 chillometri di strade, e prevede interventi maggiori nei Comuni di Caivano, Acerra, Nola, Marigliano, Castello di cisterna, Somma vesuviana e Pomigliano d’Arco. Il secondo contratto, per circa 5 milioni, riguarda invece i comuni di Caivano, Arzano, Casoria, Frattamaggiore, Cercola.