Lunedì 8 Ottobre 2018, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per i lavori di ripristino al viadotto Argine, il Comune istituisce nella strada sottostante il viadotto autostradale, da oggi al 5 gennaio 2019, la chiusura temporanea al traffico veicolare, eccetto i residenti, i diversamente abili ed i mezzi di soccorso nella strada sottostante il viadotto autostradale nel tratto compreso tra uscita motorizzazione civile e via Argine.I lavori dovranno essere effettuati nel periodo settimanale di mercoledì dalle ore 14 e concludersi il lunedì alle ore 6, mentre nei giorni di lunedì e martedì devono avere inizio dalle ore 14 e concludersi alle 6, in modo da non interrompere le attività lavorative della motorizzazione civile; la motorizzazione civile nei periodi lavorativi di cui sopra provvederà a chiudere il cancello utilizzato come uscita l'apertura su via Argine; la chiusura della strada potrà avvenire tramite sbarramento materiale "new jersey" al fine di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori; i lavori possono essere eseguiti anche in orario notturno e secondo le disposizioni che Autostrade spa intende adottare.