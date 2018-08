Lavori edili senza autorizzazione nella zona rossa: sequestrata area di tremila metri quadri nel Napoletano

Giovedì 23 Agosto 2018, 15:39

POLLENA TROCCHIA - Lavori edili senza autorizzazione, sequestrata un’area di tremila metri quadri in località Alveo Casaliciello, all’interno della zona rossa. Denunciata la responsabile, affittuaria del fondo, per abusivismo edilizio e violazione vincoli paesaggistici e zona rossa del Vesuvio.Un’area ludica, un’abitazione privata? Cosa avrebbero realizzato quei lavori abusivi non si sa, quando i militari della stazione carabinieri Parco di San Sebastiano al Vesuvio sono giunti sul posto, l’altro giorno, in tarda mattinata hanno trovato che all’interno di quel fondo privato i lavori erano a metà dell’opera. In sostanza era già stato livellato il piano di campagna, cui vi era stato realizzato un massetto in calcestruzzo. Non solo. I carabinieri della Forestale hanno riscontrato anche la realizzazione di due piccoli manufatti di cui uno in calcestruzzo e un secondo in lamiera coibendata; tutta l’area era stata inoltre circondata dal muro di recinzione, abusivo anche quest’ultimo. Sigilli, dunque, all’interno dove erano stati realizzati i due manufatti e all’esterno dell’intera area.La custodia giudiziaria è stata affidata alla stessa donna, denunciata per abusivismo edilizio e per violazione dei vincoli cui è sottoposta l’intera area dove insiste il fondo: paesaggistici e zona rossa per rischio Vesuvio.