Giovedì 14 Marzo 2019, 23:02 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2019 23:03

La scena è questa: marito e moglie imbottigliati nel traffico, all’altezza della rotonda di via Marina, parlano del cantiere che ha fatto dannare migliaia di napoletani (e che è ancora lì a farci dannare) e ne criticano l’esecuzione. Dice lui a lei: «Un servizio fatto male»; e lei, di rimando: «Che te ne importa, basta che ti danno i soldi». Una conversazione che non riguarda persone comuni, ma che coinvolge l’imprenditore Pasquale Ferrara, uno dei manager vincitori dell’appalto per la riqualificazione della porta di accesso al capoluogo napoletano.