Lavori alla rete idrica, cinque comuni a secco nel Napoletano

Venerdì 25 Maggio 2018, 23:51 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 23:51

Disagi per cinque comuni del Napoletano. La Gori, società che gestisce il servizio idrico integrato nell’area nolana-vesuviana, ha comunicato che, per lavori programmati, sarà sospesa dalle 23,59 di stasera fino alle 6 di domattina l’erogazione idrica nei comuni di Pollena Trocchia, Massa di Somma e Sant’Anastasia. In particolare in via Salvatore Fusco, via San Giacomo, via Esperanto, via Starzolla, via Duca Della Regina, via Vigna, via Alveo Caracciolo, via Caracciolo, via Foscolo, via Leopardi, via Kennedy, via Palmiro Togliatti, via Manzoni, via Veneto, via De Gasperi, via Trinchera a Pollena Trocchia. A Sant’Anastasia senza acqua via D’Auria, via Marra, via Kennedy, via Pomigliano tratto a monte della ferrovia, via Umberto I°, via Valentino, piazza Due Ottobre, via Roma, via Aldo Moro, via Viviani, via Trinchera, via Padre Pio, via Zazzera lo Pepe, via Zazzera Madonelle,via Primavera e tutte le relative traverse. A Massa di Somma difficoltà a via De Filippo, via Veseri, via Sante Prima, via Marini, via Gramsci, via Vesuvio, via Boccarusso, via Conte di Pianura e via Aldo Moro. Sospensione idrica lunedì 28, dalle 8,30 alle 17, nel comune di Cicciano in via Sandro Pertini, in via De Curtis, in via Benevento, in via Matteotti e in via Guglielmo Pepe. Problemi anche a Liveri dove l’acqua mancherà sull’intero territorio comunale dalle 20 di lunedì 28 maggio fino alle 6 di martedì 29 maggio.