Napoli, lavori idrici urgenti al Vomero: da lunedì l'acqua sarà torbida

Abc Napoli informa che, in seguito ad un'imprevista anomalia sul sistema di adduzione idrico della città, dovrà effettuare manovre sulla rete di distribuzione del quartiere Vomero alto «al fine di garantire un esercizio provvisorio del servizio e limitare il disagio alle utenze servite». A partire dalle 10 di domani, lunedì 15 ottobre, e fino alle 12 di mercoledì 17 ottobre, potrebbero verificarsi, evidenzia Abc, «fenomeni di torbidità dell'acqua distribuita nelle seguenti strade e aree:



a) area delimitata dal perimetro urbano

Domenica 14 Ottobre 2018, 11:28

b) assi viari:largo del Petraiosalita del Petraiogradoni Santa Maria Apparentevia Achille Vianellivia Gioacchino Tomavicoletto Cimarosapedamentina a San Martinovia Torrione San Martino.Al termine delle operazioni basterá far scorrere per qualche minuto l'acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza« conclude la nota ei Abc.