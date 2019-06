Venerdì 21 Giugno 2019, 15:46

E' bastato un incidente di uno scooter, stamattina, in piazza Municipio per mandare in tilt il traffico già congestionato per la presenza di un cantiere.A quanto risulta una perdita di olio da parte di un camion ha reso scivoloso il manto stradale su cui è finito un uomo in scooter cadendo rovinosamente a terra. Per soccorrere il centauro, si è bloccato il traffico mentre l'ambulanza stentava ad arrivare.