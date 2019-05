Giovedì 2 Maggio 2019, 14:59

La società Autostrade Meridionali informa che a partire dal giorno 3 maggio e fino al 13 maggio sarà interdetta al traffico la carreggiata autostradale per tutti i veicoli in uscita a Castellamare di Stabia diretti verso il centro della città e la penisola sorrentina attraverso la strada statale 145.Il percorso alternativo consigliato è la vecchia statale 145, con rientro per i veicoli diretti in penisola sorrentina dallo svincolo di Gragnano della SS145.