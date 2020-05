Lavori non autorizzati in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico: due denunciati a Napoli

I carabinieri della stazione di Napoli Pianura hanno denunciato DUE persone per distruzione o deturpamento di bellezze naturali. In una proprietà privata al limite con alcuni campi agricoli - estesa per quasi 2.000 mq - hanno notato due piccoli escavatori mpegnati in una movimentazione di terreno. Sospesi i lavori, il committente, un 44enne del posto non è stato in grado di esibire ai militari alcuna autorizzazione che consentisse l’attività di scavo.



La proprietà, che sorge in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, è stata sequestrata, come pure i mezzi impiegati. Il responsabile dei lavori ed il committente - nonché proprietario del terreno - sono stati denunciati.