Sabato 13 Ottobre 2018, 10:26

META/PIANO DI SORRENTO - Dieci ore consecutive senz'acqua: è ciò che attende gran parte dei Comuni di Meta e Piano di Sorrento nella notte tra mercoledì e giovedì della prossima settimana. La causa? Lavori alle condotte, già programmati dalla Gori, la società consortile che gestisce le risorse idriche in buona parte della provincia di Napoli: interventi che imporranno uno stop all'erogazione. E così, dalle 20 di mercoledì alle 6 di giovedì, i rubinetti resteranno a secco nella parte alta del territorio di Meta e cioè in Via Travavi, Via Tommaso Astarita, Via Lamma, Via Casa Astarita e relative traverse, Via Grottelle e Via Casa Lauro. A Piano di Sorrento, invece, stop al servizio in Via Selva, Via Piana, Via Casa Nocillo, Via Petrulo e relative traverse, Via Cermenna, Via Artemanno, Via Creta, Via Mortora San Liborio, Via Caposcannato, Via San Pietro, Via Scaricatoio, Via Meta Amalfi, Via San Massimo, Via Gennaro Maresca, Via Trinità, Via Sant'Agostino, Via Cavone, Via Casardia, Via Rivolo San Liborio, Via Corbo, Via Cavoniello, Via Botteghelle, Via Dei Platani e Via Formiello.