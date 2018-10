Venerdì 5 Ottobre 2018, 15:51

Lavori programmati alla conduttura idrica. Per questo motivo domenica 7 ottobre (dalle 7,30 alle 14,30) la Gori, società che gestisce il servizio idrico integrato nel Napoletano e nel Salernitano, ha annunciato la sospensione del servizio in 5 comuni dell’area nolana. I disagi potrebbero verificarsi a Casamarciano (intero territorio comunale, esclusa zona 40 moggi), Cicciano (via Sandro Pertini, via Miele, via Benevento, via Monte della Taglia, via Roccarainola, via Matteotti e via Clanio), Nola (via Stella, via Castel Cicala, località Sant'Angelo) e sull’intero territorio comunale di Comiziano e Tufino.