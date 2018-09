Giovedì 6 Settembre 2018, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOLA - Trentadue ore di stop idrico nel Nolano. Sei i Comuni nei quali sono previsti disagi a causa della sospensione dell’erogazione di acqua annunciata dalla Gori, società che gestisce il servizio idrico integrato anche nell’area nolana, e che dureranno dalle 8 dell’8 settembre alle 16 del 9 settembre. I paesi coinvolti sono Nola, nella quale l’abbassamento di pressione dell’acqua interesserà tutto il territorio mentre mancherà del tutto l’acqua in via Caselle e traverse; Saviano, in cui l’acqua mancherà del tutto in via Generale Alfieri, via Olivella, via Molino, via Tutoli e traverse (nel resto della città si avrà un abbassamento della pressione dell’acqua); Cimitile, Comiziano e Camposano, paesi in cui si assisterà solo all’abbassamento della pressione idrica così come nell’area Pip di Marigliano. Lo stop è dovuto, secondo quanto comunicato dalla stessa Gori, all’esecuzione di un lavoro programmato sulla condotta idrica regionale.