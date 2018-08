Venerdì 17 Agosto 2018, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita a Castellammare di Stabia dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata nei confronti di un imprenditore stabiese di 25 anni già noto alle forze dell'ordine e ritenuto responsabile di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.L'indagine, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, è stata avviata nel luglio 2017 dopo la denuncia sporta dal titolare della ditta che si era aggiudicata l'appalto per il rifacimento della pavimentazione in una delle piazze di Castellammare di Stabia: la vittima subito dopo l'aggiudicazione del bando di gara venne avvicinata dall'indagato che lo invitò ad affidare i lavori in questione alla sua ditta in subappalto per avere «un occhio di riguardo» ed evitare «di essere infastidito, di fare ammuina». L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Secondigliano.