Lavori sulla condotta idrica, disagi a Marano e Quarto

Rubinetti a secco o disagi, a partire da stasera, nel comune di Marano e nelle zone a ridosso del territorio di Quarto flegreo. A comunicarlo l'ufficio tecnico del Comune di Marano, che precisa che "a causa di lavori sugli impianti idrici stasera, a partire dalle ore 20, si registrerà una carenza idrica nelle zone di via Panoramica, via Marano-Quarto, anche il tratto che scende verso Quarto, via Foragnano e via San Marco. Si tratta di popolose frazioni periferiche che già da tempo risentono dei continui disservizi. Gli impianti sono vetusti e di continuo oggetto di interventi di manutenzione da parte del Comune.

