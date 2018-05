Lavori via Marina, traguardo lontano: c'è ancora un chilometro da rifare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Maggio 2018, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 08:59

Quasi un chilometro di strada dalla Rotonda Sant’Erasmo al Ponte dei Francesi ancora invaso dai cantieri a cielo aperto e con i lavori in alto mare. I binari del tram spezzati a 40 metri dal capolinea, con i mezzi bloccati in deposito a San Giovanni e impossibilitati ad uscire in strada. Le piste ciclabili da rifinire con la resina. Le aree a verde da completare. Il manto stradale da mettere a punto con l’ultima mano d’asfalto. La segnaletica da ridisegnare. A quasi tre anni dall’avvio del cantiere di via Marina, il...