Lavoro, all'esame la vertenza dei Disoccupati 7 novembre

La commissione comunale Lavoro, presieduta da Luigi Musto, ha incontrato oggi una delegazione del movimento “Disoccupati 7 novembre". Sostegno alle vertenze aperte con le istituzioni nazionali e locali e presa di posizione a favore di una soluzione della vertenza, in corso da 8 anni: queste le richieste del movimento che domani incontrerà l’assessora al Lavoro, Chiara Marciani. In agenda la definizione del percorso di formazione e lavoro più adatto alle esigenze dei componenti del movimento, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dal Pnrr per i disoccupati di lunga durata. Tra le proposte operative, già presentate al tavolo in Prefettura del 5 novembre scorso, la continuità del progetto di pulizia delle spiagge svolto nel 2021.

A intervenire i consiglieri Alessandra Clemente (Misto), Gennaro Acampora (Partito Democratico), Toti Lange (Misto), Aniello Esposito (Partito Democratico), Roberto Minopoli Iinsieme per Napoli Mediterranea) - a favore di percorsi che portino ad una soluzione definitiva della vertenza del movimento. Il presidente Musto ha assicurato la continuazione del dialogo a tutti i livelli istituzionali, dicendosi convinto che la disponibilità di risorse messe a disposizione dal Pnrr consentirà la creazione di molte opportunità di lavoro.