Lavoro, Daniele (Cgil) all'Anpi: «Mancanza di lavoro emergenza sociale»

«L'Italia deve essere una Repubblica fondata sul lavoro». Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania parla dell'emergenza occupazionale a Napoli e in tutto il Mezzogiorno al dibattito organizzato presso la sede dell'Anpi di Fuorigrotta: «È un tema delicato che noi come CGIL stiamo affrontando con i nostri quesiti referendari. Portiamo avanti la battaglia contro i licenziamenti indiscriminati e naturalmente contro la precarietà che è la vera piaga».

Roberto Speranza, già ministro della Salute e parlamentare del Pd evidenzia un altro aspetto: «Va migliorata la qualità del lavoro. Spesso i giovani hanno formule contrattuali senza tutele che non possiamo accettare. Ringrazio l'Anpi per aver acceso i riflettori su questo problema. L'assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, affronta pure la questione «del lavoro delle donne, le stesse che spesso sono anche vittime di violenza. È una vera e propria emergenza che le istruzioni non possono trascurare». Al dibattito - aperto dall'introduzione di Carmine Sangiovanni, presidente della X Municipalità - ha partecipato pure Ciro Raia, presidente dell'Anpi provinciale. «È la Costituzione a difendere il diritto a lavoro e noi come associazione partigiani non potevamo che sposare questo tema».