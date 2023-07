«Non si può vivere in questo modo, senza avere certezze, ma perennemente in bilico in tutto ciò che fai. Ecco perché sono qui, per far sentire la mia voce e quella dei miei colleghi». Prima di prendere la parola, insieme ad altri nove precari venuti a Napoli da diverse città d'Italia, Sara Zampella, 35 anni, napoletana, somministrata «da 9 anni e mezzo» in un'azienda metalmeccanica di Caivano, racconta la sua esperienza a margine dell'iniziativa promossa dalla Uil all'università di San Giovanni a Teduccio, "Mandiamo in pensione il precariato. Il futuro del lavoro, il lavoro del futuro", che ha visto la partecipazione come testimonial dell'attrice Tosca D'Aquino e del rettore Matteo Lorito. Un momento per dire «stop al precariato e ridare dignità alle persone», dice Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, che aggiunge: «A Napoli poniamo dal punto di vista nazionale un tema all'attenzione della politica e del Governo, come affrontare i problemi che riguardano i nostri giovani quotidianamente».

Sara perché è precaria?

«Perché l'azienda dove lavoro non ha fatto più assunzioni dirette, quindi ha adottato questa metodologia ossia acquisendo personale da agenzie esterne. Ad oggi siamo 28 interinali, partiti con contratti mensili, per poi arrivare alcuni di noi a contratti anche in staff leasing, dove tuttavia c'è una minima sicurezza rispetto al lavoratore stagionale».

In cosa consiste esattamente il precariato nel suo rapporto di lavoro?

«Non ho del tutto gli stessi diritti e doveri rispetto agli altri dipendenti aziendali, il che significa poche o quasi nessuna tutela».

Qual è la sua qualifica professionale?

«Sono un operaio metalmeccanico in produzione».

Quando ha trovato la sua attuale occupazione?

«Oltre nove anni fa. All'inizio credevo le cose cambiassero, ma col passare del tempo mi sono resa conto che non è così. Rispetto ad altri lavoratori ho maggiori difficoltà, a partire dal fatto di essere una donna».

Cosa intende?

«Voglio dire che è più difficile per me avere una stabilità economica, riuscire ad avere dei figli e mantenere una famiglia rispetto ad un uomo. Perché se ti assumono iniziano a chiederti l'età o, peggio, se hai intenzione di mettere al mondo dei figli, quindi vieni più esclusa».

Cosa significa nello specifico sentirsi precaria?

«C'è una differenza tra assunzione dell'operaio diretta con l'azienda e l'operaio che invece è un somministrato, uno stabilizzato o come dir si voglia, ma che sempre precario è».

Perché ha deciso di portare in pubblico la sua testimonianza all'iniziativa della Uil?

«Sono la Rsa degli interinali in azienda, sono cioè la loro rappresentante sindacale e quella di me stessa».