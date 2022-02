Lavoro, delegazione dei disoccupati Isola-Bros ricevuta in Regione

Una delegazione dei disoccupati organizzati Isola – Bros (Lista Storica) è stata ricevuta questa mattina da Vincenzo Botta, coordinatore della segreteria dell’assessore regionale all’ambiente Fulvio Bonavitacola, per iniziare un confronto sulla possibilità di avviamento al lavoro dei 130 disoccupati storici dell’ex vertenza Isola (Inserimento Sociale attraverso il Lavoro), inseriti dal 2008 nella platea Bros. In virtù della “clausola sociale” del protocollo firmato da Anpal, Regione Campania e Comune di Napoli.

400 di questi disoccupati sono già stati reinseriti da un punto di vista occupazionale nel progetto regionale di riqualifica dei parchi urbani di Napoli finanziato con 15 milioni di euro per due anni grazie ai fondi Poc della programmazione 2014/20. Il dirigente della Regione, pur ribadendo l’impossibilità di un’integrazione immediata al progetto, si è detto possibilista in merito ad un impiego dei lavoratori ex Isola in progetti simili sostenuti da altre linee di finanziamento.