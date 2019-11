Blitz nel laboratorio tessile di Casandrino: quattro operai su sette non erano assunti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante un controllo finalizzato a scoprire opifici abusivi, i carabinieri della stazione di Grumo Nevano e del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno denunciato un cittadino bengalese di 36 anni. Titolare di un laboratorio tessile a Casandrino , risponderà di sfruttamento del lavoro nero e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.Nel laboratorio i carabinieri hanno accertato che degli operai presenti, tutti stranieri, quattro su 7 non erano assunti regolarmente e lavoravano in ambienti insalubri ed insicuri.Sono state elevate sanzioni per 28mila euro e l’attività è stata sospesa.