Lavoro nero a Casandrino, denunciati 4 imprenditori: 65mila euro di multa

Quattro persone, titolari di altrettanti opifici tessili ubicati nel comune di Casandrino, sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Grumo Nevano, assieme a quelli del Nucleo Operativo del Comando Gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro di Napoli, dei Carabinieri del Reggimento Campania e al personale civile dell'ispettorato del lavoro, a conclusione di un predisposto servizio di controllo finalizzato a contrastare le violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quelle relative allo sfruttamento del «lavoro nero».

Sono ritenuti responsabili di numerose violazioni alle norme della sicurezza sui luoghi di lavoro. Durante le attività è emerso, inoltre, che 15 lavoratori non erano stati assunti regolarmente. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per 65mila euro e prescrizioni penali per 130mila euro. Delle 4 attività controllate, tra quelle con le maggiori criticità riscontrate, una è stata sottoposta a sequestro, mentre l'altra è stata momentaneamente sospesa.