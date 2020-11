Lavoro nero nella fabbrica di Poggiomarino: denunciato titolare opificio tessile

Lavoratori in nero, nessuna sorveglianza sanitaria per le persone impegnate nelle attività, evasione tributaria. Sono alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri della stazione di Poggiomarino e da quelli del gruppo tutela del lavoro del comando provinciale di Napoli presso un opificio tessile di via Iervolino, che hanno denunciato il titolare, un uomo di 36 anni di origini bengalesi, per violazioni alla normativa sul lavoro, disponendo la chiusura dell'attività.

In particolare i militari dell'Arma hanno identificato tre lavoratori «in nero», tutti stranieri. Notificate inoltre 17 prescrizioni penali e amministrative per sanzioni pari a oltre 90.000 euro. Nello stabilimento è stato appurato che venivano utilizzati macchinari non a norma e non era garantita la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la loro formazione in materia di sicurezza, né venivano consegnati i dispositivi di protezione individuale. Accertata infine l'evasione contributiva per complessivi 130.000 euro.

