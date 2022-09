Lavoro nero, stangata per due imprenditori di Ischia e Procida

Contrasto al lavoro irregolare e verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza in aziende e alberghi. Continua sul territorio delle isole partenopee, l'azione di monitoraggio dei carabinieri che questa volta hanno riscontrato gravi irregolarità in due attività a Procida e Casamicciola Terme. Nel corso delle loro verifiche, i militari dell'Arma hanno denunciato i titolari di due imprese. Il primo è un amministratore unico di una società che gestisce un'azienda con sede a Procida e che è specializzata nella vendita e nella somministrazione delle bevande. Il secondo imprenditore a finire nella rete dei controlli è invece il legale rappresentante di un'attività alberghiera che si trova a Casamicciola Terme. A causa delle rilevanti irregolarità riscontrate al termine dei controlli, le società di gestione di entrambe le aziende sono state sottoposte a sanzioni per un totale di 32 mila e 324 euro. Complessivamente sono stati ventuno i lavoratori dipendenti sottoposti a controllo e nel caso dell'azienda di Procida che si occupa di catering, è stato adottato anche il provvedimento di sospensione dell'attività, considerato che durante i controlli, i carabinieri hanno accertato la presenza sul posto di lavoro di un addetto che era stato assunto «in nero». Nessun provvedimento di sospensione invece, per l'albergo di Casamicciola, dove il titolare è stato denunciato.



Il blitz dei militari della Compagnia di Ischia e Procida e dei loro colleghi delle stazioni, è stato coordinato dal capitano Tiziano Laganà, nuovo comandante della Compagnia, che era subentrato appena 48 ore prima al capitano Angelo Pio Mitrione. Laganà è di Reggio Calabria, ha 32 anni, è laureato in giurisprudenza, e ha avuto incarichi di comando a Firenze, presso il nucleo investigativo di Milano e al comando del Nucleo Operativo di Roma San Pietro. Un altro cambio che è avvenuto in questi giorni presso la Compagnia di Ischia: riguarda il luogotenente Michele Cimmino.