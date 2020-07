Lavoro in sicurezza dopo il Covid: ciclo di webinar dell'Ispettorato

L'Ispettorato interregionale del lavoro (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise) promuove un ciclo di Webinar «Ripresa in sicurezza anticovid» con le forze economiche e sociali, le prime quattro sessioni dedicate per settore di attività



Obiettivo delle sessioni progettuali dare seguito alla richiesta delle parti sociali all’ispettorato interregionale circa la necessità di calendarizzare specifiche sessioni di webinar rivolte alla promozione ed assistenza al tessuto socioeconomico della regione, in un'ottica di fattiva condivisione e partecipazione di tutte le forze sociali chiamate svolgere un ruolo importante di raccordo con le istituzioni tra cui l'ispettorato del lavoro come strumento tecnico ed operativo. dare riscontri e chiarimenti, già da subito per quanto possibile, alle FaQ inviate all’ispettorato, direttamente dalle imprese e lavoratori o mediante le loro associazioni interessate, anche con un confronto costruttivo in condivisione con le imprese e le parti sociali, attuare una cooperazione info formativa preventiva che parta dalle istituzioni per consentire a imprese e lavoratori condotte virtuose, rispettose dei protocolli di sicurezza con un’attuazione ragionevole ed efficace delle specifiche misure di precauzione e di prevenzione sui luoghi di lavoro. Le FAQ potranno essere inviate all'indirizzo mail dell'ispettorato interregionale della coordinatrice del gruppo di lavoro - Stefania Macchia: stefania.macchia@ispettorato.gov.it.



Per partecipare occorrerà registrarsi al link: https://forms.gle/ibnt1feffJKpMzkY6 successivamente alla registrazione sarà inviato un nuovo link per il collegamento alla videoconferenza.



giovedì 2 luglio 2020 ore 16.00 Edilizia

venerdì 3 luglio 2020 ore 15.30 Ristorazione

martedì 7 luglio 2020 ore 16.00 Commercio diffuso

lunedì 6 luglio 2020 ore 15.00 Acconciatori ed estetica





Interventi di Ciro Fiola Presidente Unioncamere Campania Relazioni introduttive, Renato Pingue direttore interregionale dell’ispettorato del lavoro, Simona Di Monte Procuratore aggiunto Napoli, Ciro Capasso, Giuliana Giuliano, Liana Esposito, Mario Canale Sostituti Procuratori Napoli, Fabrizio Luongo Presidente Si impresa azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA