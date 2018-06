Lavoro sommerso a Palma Campania e nel Vesuviano: denunce

Sabato 9 Giugno 2018, 12:54

A Palma Campania è stato denunciato un 22enne cingalese titolare di una sartoria in cui occupava connazionali irregolari sul territorio nazionale e senza salvaguardare la loro sicurezza sui luoghi di lavoro. L'attività è stata sospesa.sequestrata, invece, una ditta che confeziona abbigliamento il cui titolare è stato denunciato.L’uomo, anche lui originario dello Sri Lanka, 33enne e residente a palma campania, dava lavoro a stranieri irregolari che operavano in locali non a norma e con attrezzature non sicure.Controllati anche 3 minimarket di Palma Campania, gestiti da cittadini cingalesi, in cui sono stati scoperti 3 lavoratori “a nero” e carenze in materia di sicurezza.A San Gennaro Vesuviano è stato infine denunciato un 40enne, anche in questo caso di origine cingalese, proprietario di una ditta tessile in cui dava lavoro a 2 connazionali irregolari. l’attività è stata sospesa.