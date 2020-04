Coronavirus in Campania, le detenute di Pozzuoli producono mascherine per il carcere

Faranno un'autoproduzione di 1.500 mascherine chirurgiche a settimana le detenute della Casa Circondariale di Pozzuoli che saranno distribuite alle guardie carcerarie, alle persone impiegate all'interno del carcere e alle stesse detenute. "Abbiamo già inviato alcuni prototipi all'ufficio preposto dell'Università Federico II° di Napoli e siamo in attesa di avere l'ok per l'autoproduzione interna - spiega Carlotta Giacquinto, direttrice della casa circondariale di via Pergolesi a Pozzuoli -. E' stata un'idea congiunta delle detenute e della direzione potendo sfruttare le macchine per cucire che abbiamo all'interno del nostro laboratorio, aperto alcuni anni fa. In questo modo riusciremo a soddisfare il fabbisogno mensile che occorre per tutte le persone che si trovano all'interno della casa circondariale". © RIPRODUZIONE RISERVATA