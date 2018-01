Circum, Sos sicurezza: «Sistemi da adeguare, serve un miliardo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Gennaio 2018, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 08:14

Due morti e 58 feriti: l'ultima tragedia in Eav dovuta al deragliamento di un treno risale a quasi otto anni fa. Precisamente al 6 agosto del 2010: quel giorno un MetroStar, il convoglio di ultima generazione della Circumvesuviana che tanti altri problemi avrebbe portato in seguito all'azienda, finì fuori dai binari mentre percorreva la cosiddetta curva del Pascone, nei pressi del Centro Direzionale di Napoli. Una persona morì sul colpo, un'altra successivamente, in ospedale. E poi ci furono i feriti. Tanti. Ben 58.Per quel disastro ha pagato una sola persona: il macchinista, condannato a tre anni di reclusione. Ma quell'incidente servì ad accendere i riflettori sulla sicurezza in Circumvesuviana (allora non ancora inglobata in Eav): persino il pm nella requisitoria fece esplicito riferimento alle insidie di quella tratta, così notoriamente pericolosa che il macchinista avrebbe dovuto saperlo e rallentare. Nel corso del processo, inoltre, spuntò fuori una relazione tecnica del giugno del 2010, due mesi prima dell'incidente, con la quale veniva messa sotto accusa l'affidabilità dei nuovi etr lungo quella tratta. Una strage annunciata? Di certo in quella occasione le rotaie non c'entravano nulla e, in generale, il distacco della rotaia sia in Circumvesuviana che in tutta l'Eav è un evento raro: «In trent'anni mi sarà capitato un paio di volte di segnalare un pezzo di rotaia saltata», dice il macchinista Gennaro Conte.