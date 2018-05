Le Fiamme Gialle di Latina denunciano giovane napoletano per commercio online di capi contraffatti

Giovedì 3 Maggio 2018, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 15:56

L’hanno chiamata operazione “Market Place”. Le Fiamme Gialle del comando provinciale Latina, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria sviluppata su delega della Procura della Repubblica di Napoli hanno effettuato attente indagini finalizzate al contrasto del fenomeno della commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti mediante social media e piattaforme web. Le indagini sono state avviate dai militari della compagnia di Fondi a seguito delle direttive impartite dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina guidato dal colonnello Michele Bosco. I finanzieri, passando al setaccio i social network, hanno individuato una rete di distribuzione di imitazioni di capi di abbigliamento dei più famosi brands nazionali ed esteri. Hanno scoperto quindi che un giovane residente a Napoli, attraverso una vetrina virtuale su web, gestiva un’illecita attività di vendita di capi di abbigliamento contraffatto. Questa attività gli ha permesso di incassare, nell’arco di un anno, oltre 70.000 euro. Sulla bacheca venivano mostrati i capi ed indicati i prezzi, dopodiché l’acquirente interessato inviava un messaggio al numero indicato sulla pagina web richiedendo il prodotto visionato che veniva spedito solo dopo che era stato effettuato il pagamento della merce mediante accredito con carta di credito. Le indagini disposte dalla Procura di Napoli hanno così consentito di ricostruire i flussi finanziari, le modalità di spedizione ed i destinatari delle merci contraffatte. I militari della compagnia di Fondi hanno perquisito la casa del giovane campano indagato e vi hanno rinvenuto alcuni pacchi già pronti per la spedizione. È stata inoltre individuata una nuova vetrina virtuale per la commercializzazione dei prodotti contraffatti con l’indicazione di una diversa utenza telefonica. Il ragazzo è stato denunciato ed è stata individuata l’estesa rete di acquirenti privati e rivenditori distribuiti in tutta Italia.