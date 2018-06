«Un europeo in Libia pronto a uccidere con i soldati dell'Isis»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Giugno 2018, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 08:11

La scritta «Sirt» in arabo, accanto a un capannone nel deserto, attraversato da un cunicolo sotterraneo nel quale avvenivano gli addestramenti all'uso di esplosivo. Erano in 13, tutti gambiani, quelli che si sono ritrovati nell'accampamento libico. Ed è rappresentata da almeno una dozzina di persone la rete di contatti di cui sta parlando Alagie Touray, il gambiano arrestato a Licola due mesi fa, che ha confessato di essere un soldato Isis sbarcato in Italia come richiedente asilo. È ancora Alagie Touray a raccontare un particolare che, se fosse vero, confermerebbe il carattere di attrazione di un certo modello di vita - armi e odio contro l'Occidente - nei campi libici. In sintesi, secondo la ricostruzione del gambiano, nel centro di addestramento libico, c'era anche un foreign fighter, un uomo di nazionalità europea, che spiccava per il suo fervore religioso e per la sua attitudine all'uso delle armi. Lui, unico europeo in mezzo a decine di africani.Spiega il gambiano 21enne arrestato lo scorso aprile: «È stato l'unico soggetto che ho conosciuto che proveniva dall'Europa - dice Touray, registratosi nel campo di addestramento con il nome di Abu Jafar, riferendosi al giovane europeo - perché tutti gli altri venivano dal continente africano». E non è tutto. Il gambiano lo definisce «molto zelante, si impegnava molto nelle attività di addestramento» tanto da essere «legato all'emiro che indossava il caftano».