Le mille sfumature della donna foto in mostra al Maschio Angioino

Al via la mostra fotografica dal titolo “Le mille sfumature della Donna” che rappresenta un’opportunità per i partecipanti e il pubblico di esplorare le diverse sfaccettature della donna attraverso gli occhi dei fotografi sordi. La mostra si terrà presso al Maschio Angioino nelle giornate del 6, 7 e 9 marzo

La mostra vedrà la partecipazione di fotografi professionisti e amatoriali, tutti con l’obiettivo di catturare e offrire la propria rielaborazione delle “mille sfumature della Donna”. Saranno accettate le candidature di tutti i fotografi sordi, professionisti e non, e saranno in grado di esporre i loro scatti al pubblico.

L’evento rappresenta un’occasione per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, giorno in cui si celebra il progresso e le conquiste delle donne in tutto il mondo.