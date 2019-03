Sabato 16 Marzo 2019, 10:58

C’è una strada che da Pianura porta a Quarto e che tutti i napoletani hanno attraversato almeno una volta nella vita. Una strada che – con le dovute differenze nel tragitto – veniva percorsa fin dall’antichità.Stiamo parlando di via Montagna Spaccata che tutti ben conoscono ma di cui forse in molti ignorano l’importanza. La strada infatti, veniva percorsa già dai romani che scavarono lungo la collina che divide l’area flegrea da quella puteolana e di Quarto. Da qui il nome “montagna spaccata” con cui è ancora conosciuta. Lungo di essa sono numerose le testimonianze di un passato ormai millenario. Testimonianze che in alcuni casi sono ancora ben “nascoste” dalla vegetazione. Ma non sempre. E’ il caso di alcuni reperti, proprio ai limiti della carreggiata in prossimità di via Campana. Mura, scale ed alcune porzioni di archi ormai del tutto inghiottiti dal bosco che cresce tutto intorno. Già alcuni anni fa ci occupammo di questa vicenda che con il passare del tempo, è stata nuovamente dimenticata.Adesso però le condizioni delle murature sembrano compromesse in numerosi punti del sito.«Ogni volta che torniamo» dichiara l’attivista Vincenzo Russo, «troviamo sempre più degrado. Ci siamo recati a Roma proprio di recente per sottoporre questa situazione al Ministro Bonisoli, ma non è ancora cambiato niente. Noi non possiamo fare altro che attirare l’attenzione sul posto affinchè sia tutelato dalla soprintendenza che sino ad oggi non ha mai agito. E’ brutto dover assistere inermi alla distruzione di un sito così interessante e singolare all’interno di uno dei quartieri più noti della città di Napoli».