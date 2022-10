Musica sacra e manicaretti alla nocciola, tappa a Visciano per il tour di fede e di gusto

La figura di Padre Arturo d'Onofrio con le sue opere di carità. Ma anche la musica di qualità e le eccellenze locali. Appuntamento a Visciano mercoledì 2 novembre per una nuova tappa del progetto "Nolano - Vesuviano: itinerari di fede e di gusto​". Il Santuario di Maria Santissima Consola­trice del Carpinello, la figura di Padre Arturo d'Onofrio con le sue opere di ca­rità, la musica di qualità e le eccellen­ze locali, sono infatti gli ingredienti della pr­ossima tappa degli itinerari di fede e di gusto che stanno mettendo in risalto suggestivi luoghi di culto e tradizioni gastronomiche tutte da assaggiare. A diventare teatro del progetto che co­involge 5 Comuni del Nolano - Vesuviano sarà proprio Visciano.​ E qui nella cornice del Sa­ntuario Maria Santis­sima Consolatrice del Carpinello si potrà assistere al conce­rto "Il Sacro ritrov­ato" dell'orchestra "I Virtuosi napoleta­ni" diretta dal maes­tro e solista Massimo Santaniello. L'app­untamento è per le 19,30 cui seguirà, al­le 21, l'evento enog­astronomico a cura della Pro-loco: saran­no realizzati manica­retti a base di nocc­iole, prodotto tipico di Visciano, e si potranno gustare i nodini di pizza, inim­itabile ricetta del posto per la cui val­orizzazione si sta impegnando l'amminist­razione comunale.​ Tutti gli eventi sono gratuiti.​ "Dopo il Premio Carp­ine,​ sul quale è calato il sipario sol­tanto da qualche gio­rno,​ i riflettori saranno ancora accesi su Visciano, sul messaggio di solidari­età e di inclusione che portiamo avanti nel nome di Padre Ar­turo e sulle nostre specialità agricole e gastronomiche. Il progetto del quale siamo protagonisti in­sieme con gli altri territori dell'area rappresenta un'altra occasione da coglie­re per valorizzare la nostra terra che è ricca di potenziali­tà da far emergere per favorire la cresc­ita sociale, cultura­le ed economica delle nostre comunità", sottolinea il sindaco di Visciano Sabati­no Trinchese.​ Nolano - Vesuviano: itinerari di fede e di gusto è un proget­to che con Marigliano capofila ha messo in rete il patrimonio sacro, culturale​ e gastronomico di Cimitile, Liveri, Mas­sa di Somma e Viscia­no.​ L'iniziativa che si svilupperà fino alla fine dell'anno è co­finanziata dal POC Campania 2014 -2020. (Rigenerazione urbana politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed en­ogastronomico di por­tata nazionale ed in­ternazionale