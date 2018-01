Le «Pacchianelle» compiono 109 anni. Lo storico corteo sfilerà il 6 gennaio

Giovedì 4 Gennaio 2018, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 16:54

VICO EQUENSE - Simbologia dell'adorazione dei Magi, bacio del bambinello, offerta dei doni si faranno all'esterno del convento dei Frati minimi di San Francesco di Paola, non più in piazza Mercato. E' la novità dell'edizione 109 delle «Pacchianelle» che quest'anno sottolinea ancora di più un ritorno al passato. «Le Pacchianelle erano bambine vestite con i costumi delle loro nonne. Noi stiamo riprendendo questa tradizione rifacendo i costumi sullo stile di quelli di fine '800 ma con una impronta vicana» spiega Luigi Savarese, direttore artistico dell'evento.L'appuntamento è per il 6 gennaio. Alle 14,30 gli oltre 300 partecipanti dello storico corteo delle «Pacchianelle» dal Convento dei frati minimi di San Vito, percorreranno le strade del centro di Vico Equense in abiti tipici. E' un presepe itinerante che include, oltre alla natività e ai Re magi, nobili e, soprattutto, il popolo: i «pacchiani» e le «pacchianelle», ossia contadini, lavandaie, pastori, cacciatori, pescatori, casari con i loro figli. Evento che unisce oriente e occidente, folklore e religione, sfarzo e semplicità, oggetti preziosi e prodotti della penisola sorrentina. «Il rito risale al 1909 quando fra Pasquale Somma vestì otto bambine da contadinelle per omaggiare il neonato Salvatore» racconta Luigi Savarese. Da allora le «Pacchinelle» sfilano ogni anno coinvolgendo gran parte della popolazione. «In questi 109 anni ci sono state trasformazioni e tanti momenti importanti. L'edizione del 1992, ad esempio, è stata patrocinata da Il Mattino, che diede riconoscimenti ad alcuni personaggi del corteo» ricorda Pino Visconti, segretario dell'associazione «Amici delle Pacchianelle».