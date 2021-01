Le Pharaon: uno dei grandi yatch del mondo attracca sul molo borbonico nel Napoletano

L'estate è solo un ricordo. Ma le imbarcazioni più importanti e grandi del mondo continuano ad attraccare al molo borbonico di Castellammare.

Un'emozione, per gli occhi, anche se solo sui social, e un vanto per la cittadina del napoletano che ospita da anni sia nel porto antico che a Marina di Stabia yatch e navi che fanno sognare.

Da qualche giorno è la volta di Pharaon costruito dal cantiere olandese Feadship su progetto di De Voogt Naval Architects, e consegnato nel 1989 al proprietario Ghaith Pharaon, uomo d’affari saudita e fondatore della Saudi Research And Development Corporation, Ltd, una delle più grandi società private dell’Arabia Saudita. Amante dei sigari, viveva nel suo super yacht, che chiamò come lui Le Pharaon – Il Faraone.

Il sovrano del mare può ospitare comodamente fino a dodici persone, in sei cabine, disposte sul ponte principale e inferiore, tutte con centro di intrattenimento e bagno privato. Inoltre, ci sono alloggi per 13 membri dell’equipaggio. L’area lounge è caratterizzata da elementi di design unici, pensati per il relax degli ospiti: a loro disposizione immensi saloni, una jacuzzi, una pista di decollo/atterraggio per elicotteri, un beach club con spa e un’area di osservazione con posti a sedere con fondo in vetro.

