CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 20 Gennaio 2018, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2018 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non vedeva l'ora di provare la tecnica del «cinturino» dell'orologio. Appena si è avvicinato alla sua preda, ha agito con freddezza e con accurata lentezza, un movimento registrato in presa diretta dalle telecamere di sicurezza della Metropolitana: si è sfilato l'orologio d'acciaio, lo ha capovolto e lo ha stretto all'altezza delle nocche delle dita della mano destra, creando una sorta di tirapugni pronto all'uso.Una scena nuova, inedita nel panorama criminale delle gang giovanili. Una tecnica che il bulletto avrà provato allo specchio di casa, che risulta inquietante anche agli occhi degli inquirenti più smaliziati. Già, perché la storia del pestaggio di Ciro, lo studente di Materdei a cui domenica scorsa hanno spaccato il naso senza alcun motivo, nei pressi della metro «Policlinico», offre nuovi spunti da approfondire.Possibile infatti - secondo quanto riflettono fonti investigative - che quel ragazzo che brandisce l'orologio d'acciaio sia stato suggestionato da una sequenza cult della terza edizione di Gomorra. Finzione e dolore, reality e realtà chiusi ora in un fascicolo della Procura dei minori. Ma cosa ha spinto quel minore ad inventarsi un tirapugni con l'orologio?Ricordate il pestaggio del commercialista di casa Savastano? A sferrare colpi al volto del «traditore» è Genny, che si fa consegnare l'orologio regalo di famiglia, lo impugna con il cinturino all'altezza delle nocche e dà inizio alla vendetta. Sangue che schizza, esattamente come accaduto domenica scorsa alla fermata della metro collinare. Ciro, lo studente 16enne del Cuoco, vittima di suggestioni televisive che hanno turbato la mente del suo aggressore? Materia a metà strada tra sociologia e indagini, se sono gli stessi poliziotti dell'Arenella, che hanno avuto il merito di chiudere il cerchio attorno al branco di quattro picchiatori, ad indicare la storia del cinturino-arma impropria in un comunicato stampa.