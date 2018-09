CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 19 Settembre 2018, 12:43

«Continua l'accattonaggio molesto all'uscita degli esercizi commerciali di Castellammare. Si danno addirittura i turni per poter coprire tutta la giornata. È ora di dire basta».Non usa mezzi termini il coordinamento cittadino della Lega nel dichiarare guerra agli immigrati che durante il giorno sostano all'esterno dei negozi in cerca di qualche monetina. Una presenza talmente ingombrante, secondo gli iscritti al movimento Noi con Salvini, che va combattuta con ogni mezzo e in ogni sede opportuna. Una battaglia che il partito, oggi presente nella maggioranza di centrodestra del sindaco Gaetano Cimmino, sta combattendo sin dal suo insediamento.Temi che hanno raccolto la simpatia di quasi mille elettori stabiesi che a giugno, scelsero di votare alle comunali per il movimento leghista eleggendo così Giulio Morlino, 38enne operaio, come primo consigliere leghista nella storia di Castellammare. Ora dagli scranni del consiglio comunale la Lega si dice pronta a portare avanti la sua crociata anti immigrati. «Da mesi si può notare uno strano fenomeno si legge nella nota del coordinamento cittadino della Lega-Salvini Premier Nei pressi di esercizi commerciali molto frequentati, tra cui bar e supermercati, sostano in maniera stanziale extracomunitari che chiedono la carità ai passanti e soprattutto ai clienti di tali esercizi commerciali. Oltre a fare un danno agli stessi commercianti, pensiamo che il fenomeno sia tutt'altro che normale».Dietro questa presenza quotidiana e così assillante Giovanni Tito coordinatore cittadino e gli iscritti alla Lega temono ci sia un fenomeno anche di sfruttamento.