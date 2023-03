ll sostituto procuratore della DDA di Napoli, Vincenzo Ranieri, all'incontro con gli studenti dell’istituto comprensivo «I.C.3 De Curtis Ungaretti» di Ercolano. Una giornata-evento su “Disagio Minorile, Devianza Minorile e Micro Delinquenza Minorile”, promosso dal dirigente scolastico, Laura Patrizia Cagnazzo, al termine della settimana dedicata alla legalità, alla giustizia, alla sicurezza e all’ambiente.

Presenti il sindaco Ciro Buonajuto, la dottoressa Carmela Saulino, l’avvocato Lucio Perone. A portare la sua esperienza diretta l’avvocato Carlo De Benedictis, ex studente della scuola, ritrovatosi a difendere un ex compagno di classe caduto nelle maglie della criminalità. «La scuola è l’alternativa. Devianza sembra una parola difficile, ma è concreta ed è un fallimento dell’intera società – hanno insistoto i relatori –. Dai 14 anni sarete responsabili delle vostre azioni e ne dovrete rispondere. Il bullismo è in crescendo e non tocca solo le fasce sociali marginali, ma i figli di professionisti. Quando interviene l’avvocato è già tardi. I giovani devono essere proattivi».