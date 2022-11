Legambiente, ecco i comuni rinnovabili della Regione: «Provincia di Napoli maglia nera»

Da una parte spicca una Regione che vive una grande vivacità per la transizione energetica. Con tante amministrazioni pubbliche, imprese e territori che si muovono verso la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. Dall’altro lato della medaglia c’è però ancora tanta strada da compiere per agguantare gli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea per il 2030. A cui si accosta una mancanza di «opportunità di innovazione e di welfare strutturale per imprese e famiglie».

È questo il quadro che emerge dall'ultimo dossier, stilato da Legambiente, per i Comuni Rinnovabili Campani. Un rapporto, quello redatto dall’associazione ambientalista italiana, che fotografa tuttavia anche dei casi di sviluppo virtuoso all’interno del territorio regionale. La cartina al tornasole è stata presentata stamane a Napoli nel corso della IV Edizione del Forum Clima Energia.

In totale, nel 2021, sono ben 41.076 gli impianti da fonti rinnovabili sparsi lungo i comuni della Campania. Regione che si conferma, quindi, tra le prime dieci in Italia con la maggior potenza installata attestata a 3.277,2 MW per un valore medio di 58,3 kW ogni 100 abitanti. La tecnologia più impiantata sul territorio è l’eolico con 1770,7 MW. L’energia derivata dal vento rappresenta infatti il 54% delle installazioni totali presenti in Campania. Seguono fotovoltaico elettrico con 923,9 MW (28,2%), l'idroelettrico con 343,7 MW (10,5%) e le bioenergie con 239 MW (7,3%). Una fotografia che osserva un piccolo incremento della potenza, attestato intorno al 2,26%, rispetto a quello registrato nel 2020-2019 (+1,69%). Tra le singole tecnologie il primato spetta al solare fotovoltaico. Comparto che mostra l'incremento maggiore sia in termini di potenza installata, con una crescita del 5,29% rispetto al 2020, sia per il totale di impianti installati sull'intero territorio regionale dove si evince un +8,29%.

«Le rinnovabili si sviluppano ancora troppo lentamente – denuncia Mariateresa Imparato, presidente regionale di Legambiente Campania – quelli emersi sono numeri che non possono corrispondere agli obbiettivi strategici del 2030 e del 2050. Fortunatamente però viviamo in una Regione dove gli uffici preposti riescono velocemente a migliorare e a valutare le pratiche per i grandi impianti industriali che servono alla transizione energetica». Ma i progetti «si bloccano a livello ministeriale. Per velocizzare abbiamo bisogno di sburocratizzare: la Campania può fare tanto lo dicono i 101 comuni che rappresentano il grande sforzo fatto a livello pubblico e privato sul territorio per lo sviluppo delle rinnovabili».

«Oggi c’è bisogno di andare in questa direzione – sottolinea Imparato – il nostro è un no fermo alle trivelle a mare nel golfo di Salerno e di Napoli perché noi nelle nostre acque vorremmo vedere gli impianti industriali eolici offshore per produrre energia rinnovabile pulita. Un’energia utile anche per sviluppare politiche occupazionali e industriali nel sud Italia».

Al momento sono centouno i comuni campani “100% Rinnovabili Elettrici”. Quelli dove la produzione delle fonti rinnovabili installate riesce a superare i fabbisogni elettrici dei residenti. Nella totalità di questi è presente il fotovoltaico che si conferma ulteriormente come la tecnologia più diffusa in Campania. Di questi comuni il 28,7% si trova nella sola Provincia di Salerno, a cui segue l’Irpinia con il 24,8%, in terza posizione c’è la Provincia di Caserta con il 23.8%, quarto posto per il Sannio con il 19,8%. Mentre a chiudere la classifica, come fanalino di coda, spicca l’area metropolitana di Napoli con uno scarso 3%. Non è un caso infatti che tra i primi dieci comuni virtuosi della Campania non è presente neanche una realtà del Napoletano.

«Le principali aree con installazioni da fonti rinnovabili non si trovano nella provincia di Napoli – osserva Ottavia D’Agostino, membro dell’ufficio scientifico di Legambiente Campania – anche la nostra classifica dei comuni “100% Rinnovabili” vede principalmente comuni del Salernitano e del Casertano. Per ora abbiamo poco nell’area metropolitana di Napoli seppur vi siano comunque dei numeri in crescita anche in questa provincia». Ne è un caso, in tal senso, l’ospedale del mare di Napoli dove lo scorso aprile è entrato in funzione un impianto fotovoltaico di 4.500 m2 che oggi permette di soddisfare il 15% del fabbisogno energetico dell'intera struttura.

O l’impianto agrivoltaico “Terra del Sole” che nascerà a Giugliano in Campania. In questo Comune del Napoletano aziende, agricoltori, associazioni come Legambiente e Coldiretti, amministrazioni e forze produttive locali hanno fatto rete per riqualificare il territorio attraverso le rinnovabili. Qui, in un’area agricola di 140 ettari, sorgerà un impianto solare agrivoltaico che produrrà energia pulita pari al fabbisogno energetico annuale di 57mila famiglie.

Lo scettro della classifica di Legambiente spetta però, ad ogni modo, alla provincia più vasta della Regione, quella di Salerno. Più nello specifico al comune di Campagna che, secondo quanto emerge dallo studio annuale, può al momento soddisfare completamente i fabbisogni energetici elettrici delle famiglie residenti. Grazie ad un mix di quattro diverse tecnologie (mini-idrolettrico, eolico, solare fotovoltaico e biogas). Roberto Monaco, il primo cittadino di Campagna, non nasconde la sua contentezza a riguardo: «Siamo orgogliosi delle politiche messe in essere nel nostro Comune. Abbiamo indirizzato la nostra azione attraverso la dotazione di un Paes (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) che costituisce, evidentemente, la strada da seguire per via via dotarsi di utilizzazioni di fonti rinnovabili».

Anche perché ancora oggi in Campania si corre il «rischio di vedere nuovi investimenti sulle energie fossili - avverte Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – penso alla nuova centrale di Sparanise, nel Casertano, o al nuovo deposito di Gnl nel porto di Napoli: tutte infrastrutture che continuano a far mantenere il predominio delle fonti inquinanti che alimentano inevitabilmente la crisi climatica. La Regione Campania deve imboccare la strada delle fonti pulite e questo si fa attraverso nuovi investimenti sulle reti elettriche e sugli accumuli per immagazzinare l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili. Poi bisogna realizzare tante comunità energetiche, a partire dai piccoli comuni».

Proprio per loro, i comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti che in Campania sono oltre trecento, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto fondi per circa 2,2 miliardi di euro.

«Il Pnrr varato lo scorso anno – chiarisce Ciafani - non è stato molto coraggioso sul fronte delle rinnovabili ma ci sono tante risorse importanti che devono essere utilizzate fino all’ultimo centesimo. Su questo bisogna però aiutare, ovviamente, i comuni che spesso non hanno negli uffici tecnici, specialmente quelli più piccoli, il personale adeguato per poter giocare e vincere questa sfida».

«Dobbiamo legittimamente cogliere quest’occasione storica rispetto a questa miriade di fondi posti a diposizione – precisa, invece, il Commissario Straordinario del Governo della ZES Campania, Giosy Romano – Essendo in grado di realizzare delle infrastrutture che siano capaci di determinare lo sviluppo del territorio. Rifuggendo da quelle logiche del passato ancorate all’impegno delle somme piuttosto che alla vera spesa dei fondi: dobbiamo realizzare delle opere che siano tangibili. Che possano generare sviluppo economico da un alto e sostenibilità ambientale dall’altro».

Per il Commissario delle Zone Economiche Speciali della Campania bisogna, nei fatti, sfatare il cliché che vede il mondo dell’industria distante dalle questioni ambientali. «Siamo abituatati in genere – motiva Romano - a considerare una sorta di contraddizione tra sviluppo industriale e sostenibilità ambientale. Dobbiamo cominciare a coniugare i due termini per la realizzazione degli obbiettivi del territorio. Un elemento importante, in tal senso, può essere quello della sostenibilità autonoma delle varie aree industriali per realizzare comunità energetiche all’interno di queste aree che potrebbe generare prodotti a basso costo rispetto a quello che avviene attualmente».