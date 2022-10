Diamo alla pace una possibilità: arriva “Give Peace a Chance” il flash mob promosso da Legambiente, Borsa Mediterraneo del Turismo Archeologico e comune di Capaccio-Paestum che si svolgerà domani sabato 29 ottobre ore 15.30 all'ex Tabacchificio Cafasso.

«L’unica strada da seguire è quella della pace, basta a questa folle guerra alle porte d’Europa, scatenata dall’invasione militare russa, e che da 8 mesi sta insanguinando l’Ucraina con impatti devastanti sui territori e sui civili e con pesanti ricadute economiche e geopolitiche su tutta l’Europa» spiegano gli organizzatori.

Legambiente Campania sarà, inoltre, in piazza a Roma il prossimo 5 novembre per partecipare alla grande manifestazione nazionale della società civile e che avrà come parole d’ordine «il ripudio a ogni forma di guerra».